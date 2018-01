Como o eclipse da Lua não vai ser visível por cá, a solução é vê-lo aqui

Há três eventos lunares que se sobrepõem esta quarta-feira: Uma "super Lua", que é o nome que se dá às luas cheias que ocorrem quando a lua está perto do perigeu – o ponto da sua órbita mais próximo da terra e que faz com o que nosso satélite pareça até 14% maior e 30% mais brilhante; Uma "Lua Azul" porque a lua de 31 de janeiro será a segunda lua cheia do mês (a primeira foi dia 1 de janeiro e, já agora, foi uma Super Lua também); Além disso, na madrugada desta último dia do mês, ocorre um eclipse lunar, dando temporariamente à lua uma cor avermelhada, daí o "Lua de Sangue".

O eclipse será apenas visível na Ásia, Austrália, Oceano Pacífico e oeste da América do Norte mas a NASA, que espera aproveitar a oportunidade para estudar a lua, disponibiliza uma emissão em direto para acompanhar o fenómeno.

