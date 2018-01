Sobe para 6 número de casos de legionella no hospital CUF Descobertas

Os primeiros quatro casos de legionella foram conhecidos no domingo, com o diretor clínico adjunto do hospital CUF Descobertas, Paulo Gomes, a avançar, em conferência de imprensa, que as águas quentes sanitárias podem estar na origem no surto, embora sublinhasse que ainda não existe confirmação que a origem esteja sequer no hospital.

O primeiro caso foi diagnosticado na madrugada de sábado e o segundo durante a tarde

A bactéria 'legionella' é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até 10 dias.

A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.