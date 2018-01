App de corrida revela suposta localização de bases militares secretas

Com o objetivo de "ligar os atletas do mundo", a aplicação Strava está a fazer mais do que apenas partilhar o esforço e conquistas entre ciclistas e corredores que utilizam a app como uma rede social.

Em novembro do ano passado, o Strava, que faz o registo das atividades de atletas através do GPS (Sistema de Posicionamento Global) dos telemóveis, divulgou uma nova atualização do seu mapa de calor. A partir das informações dos utilizadores, o mapa mostra as áreas de maior e menor movimento - zonas onde são registadas mais atividades pelos atletas, são mais iluminadas.

A atualização mostra mais de 3 biliões de coordenadas geográficas e o dobro de resolução, revelando agora o trajeto iluminado em vez de pontos luminosos - como na versão anterior - o que de acordo com um engenheiro de dados do Strava, "garante uma visualização mais rica e bela".

A melhoria pode ser agradável aos olhos, mas pode revelar também a possível localização de bases militares em locais remotos, o que põe em risco a segurança de soldados e diplomatas que ali se encontram.

Nathan Ruser, membro do Institute for United Conflict Analysts, alertou, na sua conta pessoal no Twitter, que se militares usam a app como "pessoas comuns", ativando a função do GPS quando se exercitam, pode ser especialmente perigoso.

O mapa de calor ajuda a identificar as rotas percorridas frequentemente por soldados dentro do perímetro das bases militares. Em áreas com pouca luminosidade no mapa, normalmente áreas mais afastadas ou de conflito, o trajeto pode ser facilmente destacado.

Num comunicado enviado à CNN, o Strava declarou que o mapa de calor representa uma visão agregada e anónima de mais de mil milhões de atividades carregadas na plataforma, e que exclui as atividades marcadas como privadas pelo utilizador.

O analista militar Tobias Schneider apontou na rede social Twitter possíveis bases militares no Iraque, Níger e na Síria.

Não é a primeira vez que uma aplicação oferece riscos à segurança. Em 2016, o jogo de realidade virtual aumentada Pokémon Go, que utiliza os serviços do Google como mapa, foi visto como ameaça para as Forças Armadas da França. O jogo que consiste em apanhar Pokémons provocou inúmeras invasões a bases militares, não só na França, na tentativa de capturá-los. Na China, surgiu a teoria de que o jogo iria permitir a identificação de bases militares chinesas, colocando a segurança do país em perigo.