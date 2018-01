O português que surfou uma onda maior que um prédio de 10 andares

Da piscina ao mar

Os primeiros contactos a sério de Hugo Vau com a água foram a antítese do que o tornaria conhecido: os seus mergulhos eram nas águas domesticadas das piscinas, não no mar indomável. Cedo se tornou nadador de competição, mas aos 18 anos decidiu trocar os tanques pelas ondas da Costa da Caparica. “Gostava mais da praia do que de contar azulejos”, recorda. O lisboeta, hoje com 40 anos, passou a ser presença habitual na Costa, tentando imitar, afoito, os surfistas mais velhos com quem se dava. Daí passou para o Baleal, onde se encontram vagas que já impõem o seu respeito, mais indicadas para surfistas experientes. Mas seria fora de Portugal que conheceria o seu projeto de vida.

Ondas de 3 metros

Em 2003, Hugo Vau foi de férias ao México, onde experimentou uma modalidade desconhecida em Portugal: o tow-in surfing, em que o surfista é levado até à onda de mota de água. No regresso, depois de algumas pesquisas na internet, passou a ir com um amigo para a zona entre o Farol do Bugio e a Costa da Caparica, onde havia ondas grandes – que, com os seus 3 ou 4 metros, hoje lhe parecem pequenas.

Quase a desistir

Hugo tinha decidido fazer carreira no surf mas, como as coisas não lhe corriam bem, esteve prestes a desistir. Até que, em 2011, recebeu uma chamada do americano Garrett McNamara, para fazer parte da sua equipa de big wave surfers na Nazaré. Três anos mais tarde, Hugo era nomeado com uma onda com mais de 20 metros para o Billabong XXL, que premeia as maiores vagas do ano.

No topo do mundo

Este ano, ao fim de uma década a cavalgar o mar da Nazaré, aconteceu o seu maior momento de sempre: no dia 17 de janeiro, apanhou a chamada Big Mamma, que poderá ter atingido os 35 metros. “Tive sorte. Quer dizer, a sorte é quando a preparação encontra a ocasião, e isto foi o resultado de muito trabalho: ao fim de dez anos apanho esta onda, uma onda de que os pescadores falavam, mas que eu só a tinha visto uma vez, com a mesma formação e naquele sítio.” E agora? O que faz um homem depois de chegar ao topo do mundo, quando já não há mais para subir? “Vou à procura da Big Grandmamma”, brinca.

(Artigo publicado na VISÃO 1299 de 25 de janeiro)