O limite seguro de cigarros por dia? Adivinhe...

Segundo um estudo publicado no BMJ , fumar apenas um cigarro por dia pode aumentar significativamente o risco de doença arterial coronária e de acidentes vasculares cerebrais (AVC).

O risco de alguém que fuma apenas um cigarro por dia desenvolver estas duas doenças é cerca de metade do risco de quem fuma um maço completo, relata o estudo.

"Para as doenças cardiovasculares, não existe um nível seguro de fumar", diz.

Os investigadores analisaram 55 publicações com 141 estudos, realizados de 1946 a 2015 a homens e mulheres fumadoras

Os homens que fumavam um cigarro por dia tinham 48% mais probabilidade de desenvolver doença arterial coronária, enquanto que as mulheres tinham um risco 57% superior.

Da mesma forma, os homens tinham uma probabilidade 25% maior de vir a ter um AVC; e as mulheres tinham um risco 31% superior.

"Tem havido uma tendência em vários países em que os fumadores assíduos reduzem [os cigarros que fumam], pensando que é perfeitamente saudável; o que é o caso para coisas como cancro", informa Allan Hackshaw, autor principal do estudo e investigador do UCL Cancer Institute na University College London, no Reino Unido.