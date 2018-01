Tejo poluído: espuma vai ser removida, os sendimentos retirados e a Celtejo tem de reduzir atividade

Numa conferência de imprensa em Abrantes, no distrito de Santarém, após uma reunião com várias entidades, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, referiu que foram mobilizados seis camiões para a remoção da espuma nas margens do Tejo, junto ao açude de Abrantes.

Estes camiões estiveram em testes ao final da tarde e no sábado "iniciarão a sua função de forma regular".

"Não se resolve desta forma o problema da poluição, mas reduziremos em parte o seu impacto visual e impediremos que a mesma poluição proceda para jusante", afirmou o governante.

No sábado tem também início um levantamento topo-hidrográfico para determinar a quantidade de sedimentos que é necessário retirar do fundo das albufeiras de Fratel e Belver.

"Temos de reduzir a matéria orgânica existente nestas duas albufeiras", afirmou o ministro, referindo que a empresa de celulose Celtejo (que opera no concelho de Vila Velha de Ródão, já no distrito de Castelo Branco) foi notificada para reduzir em 50% o volume de efluente rejeitado, o que obriga a uma redução da sua atividade durante 10 dias.

João Matos Fernandes sublinhou, contudo, que não está a ser atribuída responsabilidade direta à Celtejo no mais recente incidente de poluição no Tejo, registado desde quarta-feira.

"Estamos a afirmar que o Tejo mudou. Tem menos água, menos capacidade de dissolver a matéria orgânica e não suporta a carga orgânica que hoje está a receber", disse.

Por isso, na próxima quinta-feira arranca uma limpeza dos fundos das albufeiras, que demorará cerca de um mês, de acordo com a previsão do Governo.

Entretanto, explicou o ministro do Ambiente, a elétrica EDP "comprometeu-se a reduzir a sua atividade de turbinamento ao caudal mínimo, conservando a água nas albufeiras enquanto se procede à limpeza dos fundos".

com Lusa