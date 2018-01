Como um passeio na Disney salvou um homem que precisava de um rim

Robert e Sully eram dois perfeitos desconhecidos. A viverem a mais de mil quilómetros um do outro não esperavam algum dia encontrar-se. Mas o destino, através de um post no Facebook, havia de mudar e fazer do segundo o homem que deu esperança de vida ao primeiro.

A história, conta a CNN, começou com um ato de desespero de Robert Leibowitz, de 60 anos, morador em Brookliyn. Há quatro anos na lista de espera para receber um transplante de rim, sendo que a lista, contou, “é de cerca de 7 a 10 anos de espera” e muitos doentes não aguentam tanto tempo, e com os seus rins a funcionar a apenas 5%, teve a ideia de ir para o parque da Disney World à procura de um dador.

Assim, durante uma semana, Robert e os cinco filhos passearam no parque de diversões na esperança de encontrar quem o ajudasse. Como? Vestiu uma t-shirt branca e escreveu na parte de trás: “A precisar de um rim. O+ [o seu tipo sanguíneo]” e, por baixo, o número de telemóvel.

Alguns turistas fotografaram e, um casal, postou a imagem no Facebook. Rapidamente o texto tornou-se viral e muitas pessoas telefonaram para Robert.

Quatro delas voaram para Nova Iorque, mas apenas uma era compatível (não basta o tipo de sangue ser o mesmo) com Robert. Richie Sully, de 39 anos, – que estava na Cruz Vermelha, no Indiana, a dar sangue na altura em que se deparou com o post no Facebook – fez o “match” exato para poder doar um dos seus rins. Sully, que tinha deixado uma mensagem no gravador de chamadas de Robert a dizer “Sou O+, tenho um rim a mais e és mais do que bem-vindo para ficar com ele”, acabou por ser o salvador de Robert.

Os dois são, agora, amigos e Robert diz que “ainda não sabe como lhe agradecer, mas vai fazê-lo para o resto da vida”.