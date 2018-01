Capa da Vanity Fair com aparente desastre de Photoshop faz as delícias da Internet

A edição anual da Vanity Fair dedicada a Hollywood destaca "12 estrelas extraordinárias"... com 25 pernas e 25 mãos no total...

A "vítima" da perna extra foi Reese Witherspoon. No Twitter, a atriz, de 41 anos, reagiu com humor: "Bem... acho que toda a gente já sabe agora... tenho 3 pernas. Espero que me aceitem como sou."

As imagens, captadas pela fotógrafa Annie Leibovitz, incluem nomes como Oprah Winfrey, Robert De Niro, Tom Hanks

Noutra das imagens captadas pela fotógrafa Annie Leibovitz, e que incluem ainda nomes como Robert De Niro ou Tom Hanks, é a vez de Oprah Winfrey desafiar a contabilidade dos membros, com uma mão na anca e outra no colo... e outra em volta da cintura de Reese.

No Twitter, embora haja quem defenda que a terceira perna da atriz não é mais do que uma ilusão provocada por uma sobra do vestido, multiplicam-se os comentários trocistas e há também quem tenha já criado memes a brincar com a situação, como este: