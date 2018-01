Spotify vai passar a ter notícias

A empresa sueca quer expandir-se ao entrar na área dos media e competir com a Apple, o YouTube e as rádios. A nova plataforma, intitulada Spotlight, vai estar inicialmente disponível apenas nos Estados Unidos, a começar já em fevereiro.

Em parceria com oito empresas de media, como o BuzzFeed e Refinery29, o Spotlight irá cobrir temas como cultura, entretenimento, política e desporto. Entre a programação está um noticiário diário com duração de quatro a sete minutos produzido pelo BuzzFeed News, com jornalistas em todo o mundo.

O conteúdo, essencialmente em áudio, será complementado com vídeos e gráficos. "Estamos entusiasmados por lançar o Spotlight, um novo formato que combina histórias, novidades, informações e opiniões com elementos visuais disponibilizados em playlists em várias categorias de conteúdo", congratula-se Courtney William Holt, responsável da plataforma pelos conteúdos audiovisuais.