Praga de ratos fecha escolas em Lisboa

No espaço de três meses é a segunda vez que a Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, se vê confrontada com uma praga de ratos. Mas, desta vez, a escola fechou mesmo. Os alunos e professores só voltarão às salas na próxima terça-feira, 30, depois de ser feita uma desinfestação, que também abrange a EB1 de Caselas, do mesmo agrupamento escolar, e não muito longe dali.

Se, em outubro, o problema teve origem numa palmeira no recinto da escola, a situação de hoje parece ter exatamente a mesma causa. “Cortaram a palmeira, mas deixaram as raízes...”, esclarece Ana Ferreira, presidente da Associação de Pais da Secundária do Restelo.

Este é o culminar de uma série de problemas que tem afetado este estabelecimento de ensino. Os pais já fizeram de tudo para que o Ministério da Educação resolva o problema da deterioração “por falta de intervenção”, atesta Ana Ferreira. Cartas, petições comunicados, ações de voluntariado dos pais para pintar salas de aula são apenas algumas das iniciativas dos últimos anos para chamar a atenção das entidades competentes. A escola do Restelo, que esteve na lista da Parque Escolar, acabou por não ter obras “por falta de verbas”, mas, de qualquer forma, “não é feita nenhuma manutenção. A zona onde há vegetação “não é limpa e tratada”, criticam os pais, a juntar ao rol de queixas que já foram feitas: janelas que não fecham ou não abrem, estores partidos, cadeiras partidas, alimentação deficiente.

“O meu filho não vai à casa de banho na escola”, contesta Ana Ferreira, “e ele tem aulas toda a manhã e, muitas vezes, também à tarde”. Um café das redondezas resolve esta questão a muitos alunos. A presidente da Associação de Pais também não compreende como é que “à porta da escola haja um terminal de autocarros, um bomba de gasolina e uma cadeia de fast-food de hambúrgueres”.

O diretor da escola, Júlio Santos, disse à Lusa que “há um dia ou dois foi, novamente, dado conta de uma praga de roedores e acionamos os meios para o controlar”, fechando a escola a partir da hora de almoço de hoje.

Vai ser feita uma desratização nas duas escolas e na área envolvente para travar a praga de ratos.