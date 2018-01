Como uma idosa se esquivou a toda a segurança e embarcou sem bilhete nem passaporte num voo internacional

Dezoito é o número estimado de tentativas feitas por Marilyn Jean Hartman, 66 anos, para andar de avião sem ter bilhete de embarque ou passaporte. A primeira vez que foi impedida de entrar ilegalmente num avião foi em 2014, quando tentava embarcar para o Havai, mas foi detida pela polícia. No entanto, no mesmo ano, conseguiu viajar de San José para Los Angeles, dentro do estado americano da Califórnia. Foi o primeiro dos seus três voos clandestinos. O segundo foi em 2015, quando conseguiu embarcar sem bilhete no Minnesota e foi para Jacksonville, na Flórida.

No último dia 14 de janeiro, a "clandestina em série", como é agora apelidada, teve uma nova tentativa bem sucedida e, desta vez, para fora dos EUA. Depois de uma investida frustrada para embarcar para Connecticut, a mulher passou a noite no Aeroporto Internacional de O'hare, em Chicago, o segundo mais movimentado do mundo. No dia seguinte, teve mais sorte: apanhou um vaivem que seguia para o portão internacional e daí conseguiu continuar a viagem sem apresentar as documentações necessárias, desembarcando no aeroporto de Heathrow, em Londres. No entanto, apesar de chegar ao destino, Hartman teve sua entrada no Reino Unido negada e ao voltar para os Estados Unidos, foi detida, com a fiança estabelecida em aproximadamente 20 mil euros.

Aproveitar momentos de distração dos agentes de segurança ou infiltrar-se em grupos de pessoas, são algumas das estratégias da "passageira", que chega a responder por outros nomes. A sua aparência também favorece o golpe - De cabelos brancos e rosto inocente, Marilyn Hartman poderia fazer-se passar facilmente pela avó de alguém, sem levantar suspeitas. Os relatórios da polícia mencionam ainda que Hartman chega a tentar esconder-se atrás das cordas de segurança.

Não é a primeira vez que Hartman responde a acusações criminais. A mulher já foi submetida a seis meses de tratamento num centro de saúde mental, esteve presa e sujeita a pulseira eletrónica inúmeras vezes, mas nunca por muito tempo. "É a única jóia que eu uso", ironizou Marilyn numa entrevista concedida à NBC5 em 2015.

Marilyn Hartman autodiagnostica-se com um transtorno psicológico a que chama "síndrome traumática do delator" e que terá começado em 1990. A suposta síndrome, que não consta dos manuais de doenças psiquiátricas, impele Hartman a embarcar em voos ilegalmente, pois sente a necessidade de apanhar um avião e fugir. A história toda, essa, Hartman diz que só contará em tribunal...