Os portugueses dizem-se bem-comportados ao volante

Somos uma nação de respeitadores da lei e do bom-senso. Para cima de metade (53%) dos condutores portugueses asseguram que nunca, mas nunca mesmo, falam ao telemóvel quando vão ao volante, nem mesmo com sistema mãos livres. Mais ainda (61%) são os que defendem a proibição absoluta de falar ao telemóvel enquanto se conduz, com ou sem mãos no aparelho. E, apesar de 71% dos automóveis não disporem de sistema de controlo por voz, apenas 1% assumem que falam sempre ao telemóvel de forma tradicional, atrás do volante.

Estas são algumas conclusões do estudo do Observatório ACP (Automóvel Clube de Portugal) ao condutor português. O inquérito, feito a mais de 6500 pessoas de todo o País, ajuda também a perceber os hábitos de deslocação nacionais (aqui, sem surpresas - uma enorme maioria vai para o emprego de carro) e a traçar o estado do parque automóvel nacional (o carro médio tem mais de 9 anos e 111 mil quilómetros).

Outra ilação que se tira do inquérito é que condutores e ciclistas continuam a chocar - metaforicamente, pelo menos: metade dos automobilistas considera que os ciclistas estão mal preparados para circular nas estradas. E há outros números interessantes.

O condutor:

. 19% já adormeceram ao volante, ainda que por breves segundos

. 50% dizem que os ciclistas portugueses estão mal preparados para circular na estrada; apenas 12% diz que estão bem preparados

. 34% nunca usam transportes públicos

. 27% nunca andam a pé

. 1,6% andam de automóvel como passageiro

O carro:

. Há 459 automóveis por cada mil habitantes

. 1,1% dos agregados familiares não têm automóvel

. 32,3% têm um carro

. 38,8% têm dois carros

. 28% dos agregados familiares têm 3 ou mais veículos

. 9,3 anos é a idade média de um automóvel em Portugal

. 111 mil quilómetros é a circulação acumulada média de um carro particular em Portugal

. 58% dos veículos são movidos a gasóleo

. 2% são elétricos ou híbridos

O telemóvel:

. 29% dos carros têm sistema de controlo por voz

. 53% garantem que nunca fala ao telemóvel quando conduz - nem sequer com sistema alta-voz

. 1% admitem que fala sempre com o telemóvel na mão

. 61% advogam a proibição total de utilização de telemóvel ao volante, com ou sem sistema mãos livres

. 4% consideram que o sistema mãos livres é menos seguro do que falar ao telemóvel de forma tradicional

Deslocações casa-trabalho:

. 78% - carro particular

. 10% - transportes públicos

. 7% - a pé

. 3,5% - moto

. 0,2% - bicicleta

Deslocações casa-instituição de ensino:

. 45% - carro particular

. 30% - transporte público

. 3,8% - moto

. 1,9% - bicicleta

Ficha técnica: 6560 inquéritos efetuados entre abril e julho de 2017 a maiores de 18 anos com carta de condução (52% mulheres, 48% homens), em 227 concelhos