Inventor dinamarquês acusado também de abuso no caso da jornalista decapitada

Segundo a acusação, anunciada esta terça-feira, o inventor dinamarquês Peter Madsen amarrou e abusou da jornalista sueca Kim Wall antes de a assassinar a bordo do seu submarino.

A última vez que a jornalista, de 30 anos, foi vista com vida foi na tarde de 10 agosto de 2017, quando embarcou no UC3 Nautilus, obra de Peter Madsen. O seu torso apareceria a flutuar no Báltico, quase duas semanas depois e só no início de outubro foram encontradas a cabeça e as pernas.

O inventor, de 46 anos, começou por dizer que a tinha deixado sã e salva em Copenhaga, mas acabou por admitir, mais tarde, que tinha havido um "terrível acidente" que lhe provocou a morte. Numa versão mais recente das suas declarações, Madsen admitiu ter desmembrado o corpo, ainda a bordo do submarino, e deitado as partes ao mar, mas continuou a negar as acusações de homicídio. A morte teria sido, nesta última versão, consequência da inalação de monóxido de carbono, quando, anteriormente, afimara que a repórter tinha morrido atingida na cabeça por uma escoltilha.

A acusação, tornada pública esta terça-feira, acrescenta novos dados: Madsen tinha planeado o homicídio, levando para bordo uma serra e chaves de parafusos, que usou para agredir Wall enquanto esta ainda estava viva - quando foram encontradas 14 marcas exteriores e interiores de esfaqueamento nos órgãos genitais, mas ainda não era claro se correspondiam a ferimentos antes ou depois da morte. As autoridades acreditam que a repórter morreu por estrangulamento ou com um golpe na garganta.

A acusação pede pena de prisão perpétua para o dinamarquês, o que, segundo a Reuters, corresponde normalmente no país a 15 anos sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento, com juri, tem início marcado para o próximo dia 8 de março, devendo a sentença ser conhecida a 25 de abril.