E se este prodígio do piano mudar de nacionalidade?

Se Thiago Tortaro, de 11 anos, mudasse de nacionalidade quem ficaria a perder era Portugal. O pianista fez essa pergunta à mãe, Maria Carvalho, no dia que o carteiro lhe entregou o envelope da Câmara Municipal de Sintra com uma multa de €502 por desobediência.

Recordamos a história em poucas linhas: certo dia de outubro, uma vizinha chamou a polícia por volta das 18 e 30 porque estava incomodada com o som do piano. A autoridade mandou a mãe de Thiago dizer-lhe para parar de tocar, mas Maria Carvalho entendeu que o rapaz podia continuar a fazê-lo.

Na semana passada, chegou, então a coima. Quando olhou para o papel perguntou: “Ò mãe, hás-de perguntar ao pai [que é italo-brasileiro] se eu posso mudar de nacionalidade?” Maria de Carvalho ficou incomodada, “vieram-me as lágrimas aos olhos”, conta, “isto quer dizer que ele acha que o País dele o trata mal”.

Thiago apenas quer continuar a tocar piano e, mesmo com uma espécie de caixa insonorizada já construída na sala, as reclamações da vizinha não cessaram. “Mal ele põe as mãos no piano ela começa logo a bater no chão e a arrastar coisas”, diz a mãe. Neste momento, decorre mais um obra na sala para reforçar a insonorização da caixa.

D.R. Foto tirada com telemóvel

O texto que a VISÃO publicou a 14 de dezembro na edição em papel e no site teve repercussões. Está a ser organizado, por Fernando Sêrro (padrinho artístico de Thiago), um concerto de solidariedade para ajudar os pais de Thiago a pagar a multa. Maria Carvalho diz que ficaram “emocionados” com o gesto, mas em decisão familiar de pais e filho decidiram “oferecer esse donativo a uma criança que não tenha dinheiro para comprar o instrumento que estuda”.

Maria Carvalho já falou com o presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, onde residem, mas quer ainda falar com o presidente da autarquia de Sintra (que processa administrativamente as multas), Basílio Horta, para “lhe perguntar se o orgulho que tem no Thiago, já que ele está no site da câmara por ter ganho um 1º prémio internacional num concurso em Itália, é desta maneira que se trata”.

A mãe de Thiago ressalva, mais uma vez, que este problema não é só do seu filho. “Há muitos outros alunos que passam pelo mesmo. A lei [do ruído] impede a formação. Existe uma colisão de direitos”, conclui.