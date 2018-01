Anúncios: O homem sexy do detergente foi o mais visto e partilhado do YouTube em 2017

Pelo segundo ano consecutivo, um anúncio de uma campanha de detergentes para a roupa, protagonizado por um homem em tronco nu que atira apartes com duplo sentido para a câmara atinge o primeiro lugar do top dos mais vistos e partilhados no YouTube. O primeiro capítulo d' O Segredo do Vizinho, liderou, mas o segundo e terceiro episódio também ocupam, respetivamente, o terceiro e nono lugar do Top10.

Este ranking é determinado por aspetos como o tempo de visualização, o número dessas visualizações (se são pagas ou não) e as partilhas.

Para Pedro Sousa, Head of Digital Operations da IPGMediabrands Portugal, a agência responsável pela campanha do tal detergente, “o YouTube assumiu uma parte crucial na campanha da Surf para 2017. Tão ou mais importante foi o facto de também disponibilizarem aos anunciantes as ferramentas para criarem uma história real onde a marca pode interagir com os utilizadores”.

No Top10 europeu, o destaque vai para a campanha #MoreThanARefugee - uma série de vídeos que destacam as vozes dos refugiados de todo o mundo. O programa do YouTube Creators for Change associou-se à organização não-governamental International Rescue Committee para assinalar o Dia Mundial do Refugiado em 2017 com vários destes vídeos.

Conheça os anúncios mais vistos, em Portugal:

3 - Super Animais Pingo Doce

5 - 2017 vai ser bom

6 - Rede Móvel Vodafone

8 - Yorn Shake It

10 - Um Jantar Mais Quente