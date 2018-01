SuperNanny: Patrocinadora do programa pondera sair

A marca Corine de Farme, patrocinadora do programa SuperNanny considera “a eventualidade de suspender o patrocínio” do programa da SIC, dado que “o tumulto social em torno do mesmo não é compatível nem com a imagem da nossa empresa, nem com os nossos objetivos comerciais”, refere à VISÃO, por email, Sara McLeod, a gerente de Produto e Comunicação.

De acordo com a empresa, a sua política de patrocínios tem em conta a“notoriedade do parceiro a apoiar”, o “impacto, abrangência e visibilidade da ação” e a “adequação e pertinência” da mesma.

No que ao SuperNanny diz respeito, os Laboratórios Sarbec Portugal (detentores da Corine de Farme) ressalvam que a SIC “merece a sua confiança” e que continuam disponíveis para colaborar em futuros programas.

Quanto ao conteúdo do reality-show, a empresa não se pronuncia sobre “questões de natureza ética”, pois não é da sua responsabilidade “nem tem condições para avaliar e julgar matérias tão sensíveis” como as que têm sido levantadas nos últimos dias, como a violação dos direitos das crianças.

Recorde-se que a SIC já disse que iria manter o programa no ar, sendo que o segundo episódio será transmitido no domingo.