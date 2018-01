Homem rompeu a garganta ao tentar conter um espirro

Um caso publicado esta semana no BMJ Case Reports ilustra o perigo de tentar suster um espirro

Um homem britânico de 34 anos sofreu uma rutura na faringe depois de ter tapado o nariz e fechado a boca durante um espirro. O indivíduo, descrito como saudável, ficou uma semana internado devia a uma perfuração na faringe, a parte da garganta que está por trás da boca e da cavidade nasal.

O relato deste caso foi publicado na passada segunda-feira no jornal BMJ e explica como tudo aconteceu. O homem, cujo nome não foi revelado, disse que sentiu imediatamente um estalo no pescoço, mas que a situação só se complicou umas horas depois. Nessa altura, o indivíduo começou a ter dores na garganta, que acabou mesmo por inchar e por provocar uma alteração na voz. Depois disso, o homem decidiu ir ao hospital de Leicester.

Os médicos detetaram uns sons semelhantes a estalidos na garganta que se estendiam até à caixa torácica e perceberam que existiam bolhas de ar no tecido mole do pescoço deste indivíduo. Wanding Yang, médica e autora do relatório, explicou que através de exames foi possível perceber que o doente tinha um pequeno buraco na garganta, mas que "felizmente foi uma perfuração muito pequena e o doente não precisou de ser operado".

O espirro é uma reação do corpo a uma obstrução nasal e o seu papel é expulsar do organismo o responsável por essa irritação. Ao espirrar, uma quantidade significativa de ar que estava acumulada nos pulmões, força a sua saída através da cavidade nasal para se livrar da irritação. Ao tapar tanto a boca como o nariz, o homem impediu a saída dessa pressão de ar, o que levou à perfuração da faringe.

No relatório, os médicos responsáveis alertam que "parar um espirro ao bloquear as narinas e a boca é uma manobra perigosa e deve ser evitada". Estes acrescentam ainda que esta ação "pode levar a inúmeras complicações como pneumomediastino (ar preso no peito entre os dois pulmões), perfuração da membrana timpânica (tímpano perfurado) ou mesmo romper um aneurisma cerebral (vaso sanguíneo no cérebro)".

O britânico ficou sete dias no hospital e durante este tempo foi alimentado através de um tubo porque não conseguia engolir nem falar. Foi ainda tratado com antibióticos pois os médicos tinham receio que pudessem aparecer complicações. Esta situação foi considerada pouco usual pela equipa médica que explicou que este tipo de perfurações normalmente ocorre depois de uma tosse muito intensa ou de vómitos.