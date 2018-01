Sexo com "sim" por escrito: Nova aplicação cria contratos legais de consentimento sexual

Aqui, pode deixar logo predefinido uma série de coisas: se deseja ou não ser fotografado ou filmado, se pretende usar preservativo, se está livre de DSTs, se lida bem com linguagem explícita durante o sexo e se é ou não fã de BDSM.

"Obter consentimento explícito e expressar os seus limites antes do sexo deveria ser a norma, mas não acontece tipicamente", lê-se no site oficial da aplicação, que a caracteriza como uma resposta a este problema.

De acordo com os criadores, a LegalFling não se destina apenas a sexo casual – os contratos legais podem ter uma "duração infinita", para que até as relações a longo prazo possam ser protegidas de imprevisibilidades e perigos sexuais.

Caso se dê uma violação do contrato, a LegalThings afirma que basta clicar num botão para serem desencadeadas "cartas de cessação e compelir ao pagamento de multas".