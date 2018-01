Primeira escada rolante foi instalada há 125 anos

Atualmente as escadas rolantes já fazem parte da nossa mobilidade, que seria bem mais demorada e difícil se em 1892, Jesse Reno não as tivesse inventado por acaso enquanto tentava construir o primeiro metro com dois andares.

Inicialmente conhecido por elevador inclinado, este equipamento foi patenteado a 15 de março de 1892, mas a primeira instalação só foi concretizada quase um ano depois, a 16 de janeiro de 1893, ou seja, há exatamente 125 anos. Esta escada foi montada no Old Iron Pier em Coney Island, Nova Iorque, e elevava os passageiros por cerca de 2 metros através de uma correia transportadora num ângulo de 25 graus.

Esta escada manteve-se em Old Iron Pier por apenas duas semanas, mas estima-se que durante esse tempo tenha transportado cerca de 75 mil passageiros. Depois disso foi mudada para a Ponte de Brooklyn. Nesta altura, as escadas eram construídas à mão e montadas no local, mas desde os anos 50 que começaram a ser produzidas em série e só depois levadas para instalação.

O mecanismo de funcionamento das escadas rolantes é relativamente simples visto que estas são formadas por um conjunto de degraus acionados por um motor elétrico. Estes degraus percorrem o caminho do início ao fim da escada e de seguida curvam-se para percorrer o caminho inverso no interior do mecanismo, onde não as conseguimos ver.

Com o aparecimento dos centros comerciais e das estações de metro, as escadas rolantes tornaram-se bastante populares e, hoje em dia, esta tecnologia é usada um pouco por todo o mundo e em grande escala. Nos Estados Unidos mais de 100 mil milhões de pessoas usam as escadas rolantes todos os dias e na Europa estão instaladas mais de 135 mil escadas.

O recorde do Guiness para a escada rolante mais longa do mundo foi atribuído ao mecanismo do edifício da CNN em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos que mede 58,83 metros. Já a escada mais pequena mede apenas 83 centímetros, tem cinco degraus e está instalada em Kawasaki, no Japão.

Os locais de instalação das escalas rolantes são também curiosos, desde os locais mais altos do mundo, até às profundezas. Existe uma escada rolante nos Alpes onde os pisos são antiderrapantes para impedir a queda dos esquiadores e outra debaixo de água no aquário de Shanghai, na China. Aqui foram colocadas duas escadas dentro de um túnel transparente, onde os visitantes viajam de modo a apreciarem a vida subaquática do local.

Para a realeza foram criadas escadas rolantes com um 'modo real' que permite que os passageiros liguem e desliguem o mecanismo quando quiserem, ao pressionarem um botão e existem também escadas que dispõem de mecanismos de arrefecimento para que as pessoas em locais com temperaturas elevadas possam segurar o corrimão da escada sem se queimar.

Além disso, foram também criadas as escadas 'to go' que podem ser transportadas em aviões e as escadas com apenas um corrimão para os empregados de mesa que apenas têm uma mão livre porque a outra segura uma bandeja.

Esta indústria continua em crescimento e por ano são instaladas mais de 5 mil escadas rolantes apenas na Europa.