O que deve comer para recuperar mais depressa de uma gripe ou constipação

Com a descida das temperaturas, aumenta o tempo que se passa em espaços interiores, onde as bactérias e vírus têm uma maior probabilidade de permanecer no ar e nas superfícies que tocamos diariamente. Além disso, as temperaturas baixas tornam as nossas membranas mucosas mais irritadas e vulneráveis a infeções.

Não existe nenhum tipo de comida que cure a gripe ou a constipação como por milagre, mas a ingestão de determinadas vitaminas, quando combinada com descanso e algum exercício, pode ajudá-lo a recuperar mais rapidamente, ao fortalecer o sistema imunitário.

Vitamina A

A vitamina A é lipossolúvel, ou seja, apenas é solúvel na presença de lípidos ou gorduras, e representa vários benefícios para a visão, para o crescimento, para o sistema reprodutor e para o sistema imunitário. Além disso, ajuda também o coração, os pulmões e rins, bem como outros órgãos, a funcionarem corretamente.

Esta vitamina divide-se em dois grupos: a vitamina A e a provitamina A. A Vitamina A já se encontrada formada em alimentos como carne vermelha, frango, leite e outros lacticínios. A provitamina A transforma-se em vitamina A no intestino, conforme as necessidades do organismo e está presente em frutas e vegetais, bem como noutros produtos de origem vegetal. Pode consumir esta vitamina a partir de batata-doce, abóbora, espinafre, couve, acelga, cenoura e pimento vermelho. Nas frutas pode optar por melão, damasco e manga.

Vitamina C

A vitamina C, também conhecida por ácido ascórbico, é solúvel na água e contém diversos benefícios para o nosso organismo pois ajuda na proteção das células do nosso corpo, assegurando que estas se mantêm saudáveis. O ser humano não consegue produzir esta vitamina e por isso mesmo deve ingeri-la através da alimentação. Embora não existam provas sólidas de que a vitamina C atue prevenção de gripes e constipações, há estudos que mostram que esta pode ajudar no processo de recuperação depois de os vírus já estarem "instalados" no sistema.

Esta vitamina pode ser encontrada em várias fontes, nomeadamente frutas e vegetais e, embora seja frequentemente associada às laranjas, existem outros alimentos com maior quantidade desta vitamina como por exemplo, goiaba, pimentos, couve, kiwis, brócolos, morangos, ervilhas. Pode também ser consumida através de clementinas, toranjas, ananás e até batata.

Vitamina E

Esta vitamina dissolve-se em gordura, e além dos alimentos que a possuem, pode também ser encontrada em suplementos alimentares. A sua principal função é atuar como antioxidante e proteger o organismo através da prevenção de doenças cardiovasculares, sistema imunológico e do rejuvenescimento da pele. A vitamina E é segura para o corpo se for consumida dentro da quantidade diária recomendada de 15mg.

Pode encontrar esta vitamina no trigo, cereais, carnes, ovos, sementes e óleo de girassol, castanhas, pistachos, nozes, amêndoas, soja, milho, azeite e aspargos. Pode ainda ser encontrada em quase todos os vegetais de folha escura, como espinafres e brócolos, em peixes como salmão e sardinha e em algumas frutas, como o abacate.

Zinco

O zinco é um mineral que está envolvido no metabolismo celular mas, tal como o ferro e outros minerais, é necessário ao organismo em pequenas quantidades. Tem um papel importante no sistema imunitário, síntese proteica, cicatrização, síntese de ADN e divisão celular. Tem ainda a função de manter a pele, cabelo e unhas saudáveis, e ajuda também no desenvolvimento e funcionamento dos órgãos reprodutores. Uma vez que o nosso corpo não armazena o zinco, é necessário que consuma diariamente este mineral.

Ajuda no combate a bactérias e vírus o que o torna num bom aliado contra as gripes e constipações. Uma das melhores fontes de zinco são as ostras, sendo mesmo a melhor entre os alimentos de origem animal, mas pode também consumi-lo através de carne vermelha e de aves, bem como de caranguejo e lagosta. Os frutos secos, as leguminosas e as sementes de trigo e sésamo são também boas fontes de zinco.

Estas vitaminas devem ser combinadas com descanso para que possam surtir efeito. Além disso, deve trocar as saídas à noite e as bebidas alcoólicas por alimentos e bebidas quentes como sopa e chá, seguidos de uma boa noite de sono.