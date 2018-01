Sismo com epicentro em Arraiolos faz tremer meio país

Um sismo com intensidade 4.9 na escala de Richter e epicentro em Arraiolos fez tremer a terra em Évora, Portalegre, Lisboa e distrito de Coimbra

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou a ocorrência de um sismo com a intensidade de 4.9 na escala de Richter, às 11h51 desta segunda-feira, com epicentro em Arraiolos, distrito de Évora. O sismo foi sentido também em Lisboa e região Oeste..

O Instituto recorda que a localização do epicentro de um sismo "é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", lembrando que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

"Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", acrescentou.

Num novo comunicado, enviado às 12:10 de hoje, o IPMA informou que o sismo foi registado nas estações da rede Sísmica do Continente às 11:51 e teve epicentro a cerca de seis quilómetros a Norte-Nordeste de Arraiolos, no distrito de Évora.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Elvas", afirmou o IPMA, realçando que poderão ser emitidos novos comunicados se a situação o justificar.

Proteção Cilvil sem registo de vítimas ou danos materiais

O comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), adiantou que a entidade está a receber muitos telefonemas de pessoas que dizem ter sentido o sismo.

"Tivemos muitos telefonemas sobretudo dos comandos de Évora, Portalegre e de toda a faixa entre Lisboa e Coimbra. As pessoas sentiram o sismo e procuravam saber se tínhamos esse registo, se o tínhamos identificado. Importante é que não temos até ao momento registo de danos materiais ou pessoais", disse à agência Lusa o comandante Pedro Araújo.