A Al Jazeera teve o seu "momento BBC" quando o filho de um comentador "invadiu" um direto

O direto da Al Jazeera, via Skype, com Daniel Smith Rowsey, professor e realizador de Berkeley, Califórnia, sobre os Globos de Ouro deste ano foi interrompido pelo seu filho e as imagens estão a tornar-se virais.

"Este é meu filho, desculpem", explicou Daniel Smith Rowsey, sobre a criança que apareceu, muito sorridente, a seu lado, com um carrinho de brincar na mão.

A entrevista acabaria por prosseguir com a presença do menino, que não poupou sorrisos e acenos em direção à câmara.

O caso traz à memória o episódio insólito (e viral, claro) de março do ano passado, quando Robert E. Kelly, professor de ciência política, convidado pela BBC para comentar a destituição do presidente da Coreia do Sul, viu aparecer em cena os dois filhos, antes de a sua mulher intervir para as retirar da sala rapidamente.