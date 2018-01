Internet comovida com imagem dolorosa de menina e avô, ambos em estado terminal

A pequena Braylynn tem cinco anos e uma sentença de morte: a forma mais fatal de cancro no cérebro. A imagem partilhada no Facebook pela mãe mostra-a na cama do hospital enquanto, sentado a seu lado, o avó, também em estado terminal, exibe no rosto a dor e desespero de toda a família