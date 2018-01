Astronauta japonês apanhado a mentir desde o Espaço

Norishige Kanai é um astronauta japonês de 41 anos e andou nas bocas do mundo esta semana depois de ter contado na sua conta de Twitter que cresceu 9cm desde que chegou à Estação Espacial Internacional (EEI) há cerca de três semanas. O astronauta começou por dizer que "tenho um grande anúncio a fazer hoje. Fomos medidos assim que chegámos ao espaço e uau, uau, uau, eu cresci 9cm!"

O astronauta acrescentou ainda que não crescia assim desde a adolescência e brinca ao dizer "cresci como uma planta em apenas três semanas. Mas estou um bocado preocupado se caberei no banco da Soyuz quando for hora de voltar para casa". A nave espacial Soyuz, que transporta os astronautas entre o planeta Terra e o Espaço tem uma altura máxima nos assentos o que poderia representar um sério problema caso esta informação fosse de facto verdadeira.

Dois dias depois, Norishige Kanai voltou a usar a sua conta no Twitter para esclarecer que a informação dada anteriormente era falsa. O astronauta explicou que o comandante da Estação Espacial achou as medidas irregulares e decidiu refazê-las. "Rapidamente me medi de novo e percebi que tenho 182cm, apenas 2cm a mais do que media em Terra", disse Kanai e explicou que "foi apenas um erro de medição, mas parece que já há muita gente a falar disso". O astronauta pediu desculpa por partilhar uma falsa notícia e revelou-se mais descansado por assim caber no assento da nave.

O crescimento dos astronautas no Espaço é um fenómeno natural causado pela ausência de gravidade que leva à expansão dos discos de cartilagem localizados na coluna vertebral. Este crescimento é temporário, o que significa que os astronautas podem voltar à estatura normal quando regressam à Terra. No entanto, a média registada deste crescimento é entre 2cm e 5cm, o que tornaria a evolução de Norishige Kanai bastante irregular.

Esta foi a primeira missão de Norishige Kanai no Espaço visto que antes o japonês era médico na Marinha Japonesa. Além de Kanai, também o russo Anton Shkaplerov e o americano Scott Tingle fazem parte da equipa que ficará no Espaço durante seis meses. Estes três astronautas foram assim juntar-se ao russo Alexandr Misurkin e aos americanos Mark Vande Hei e Joseph Acaba, que chegaram à Estação Espacial Internacional no passado mês de setembro.