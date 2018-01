As imagens impressionantes da seca severa que atravessa Portugal

A chuva dá um ar da sua graça, mas não chega para resolver o problema. Só uma precipitação muito acima do normal, nos próximos meses, poderia amenizar os efeitos da seca severa que assola o País. Dezembro voltou a ser um mês de precipitação muito abaixo da média, o nono consecutivo. O que podemos fazer para lidar com as alterações climáticas que estão a mudar o Portugal que conhecemos?

A resposta está na edição desta semana da VISÃO, dada por cientistas, agricultores, autarcas e ambientalistas. Aqui mostramos-lhe as imagens de um rio, o Dão, captadas por um drone, com um ano de diferença, entre 2016 e 2017. Na edição em papel da revista, nas bancas esta quinta-feira, encontrará imagens de outros rios, do Norte ao Sul do País.