A IKEA põe mulheres a fazer chichi num anúncio a um berço

O anúncio é um dois-em-um: faz as vezes de teste de gravidez e serve de cupão de desconto. “Fazer chichi neste anúncio pode mudar a sua vida”, lê-se junto à fotografia de uma cama para bebé que passa a custar metade do preço se a compradora estiver grávida

A ideia partiu dos criativos da agência de publicidade sueca Åkestam Holst, em parceria com o Mercene Labs, e o anúncio já foi publicado na revista feminina Amelia, também sueca. Só ainda não se sabe se foram muitas as mulheres a aparecerem numa loja IKEA de página na mão, a reclamarem o desconto de quase 50% na compra de um berço modelo Sundvik que passa a custar 495 euros em vez dos habituais 995 – são 500 euros de desconto.

“A tira de teste de gravidez foi utilizada como ponto de partida e depende de anticorpos que se ligam à hormona da gravidez hCG, resultando numa mudança de cor”, explicou um responsável da agência à Adnews. “Para ampliar esta técnica e adotá-la para o formato físico de um anúncio impresso, a Mercene Labs usou a sua experiência no desenvolvimento de materiais ativos de superfície para microfluidos e diagnósticos médicos.”

Impregnando a área marcada no anúncio com uns pingos de urina, o novo preço da cama de bebé aparece a vermelho ao fim de uns minutos, como por magia. O procedimento é muito simples e em tudo semelhante ao de qualquer teste de gravidez caseiro, vê-se no vídeo promocional que dura um minuto.

“Fazer chichi neste anúncio pode mudar a sua vida”, lê-se no anúncio publicado na revista. “E a resposta está mesmo aqui”. Por enquanto, a promoção ainda só está em vigor na Suécia.