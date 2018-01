Canal americano não acreditou no nome de um entrevistado e inventou outro. O Twitter adorou

A história, "pescada" no Twitter pelo site Mashable, começa na noite de passagem de ano, na cidade norte-americana de Atlanta quando o canal WSB falou com Hunter Fisher e a companheira, mas... identificou-o como Benjamin Holcomb.

"A Emma e eu aparecemos na TV mas o cameraman não acreditou que o meu nome fosse Hunter Fisher e então inventou um", escreve o agora famoso falso Holcomb.

O tweet já tem quase 130 mil "gostos", foi partilhado quase 30 mil vezes e, nos comentários, multiplicam-se as reações para todos os gostos: Apareceram uns quantos verdadeiros Benjamin Holcomb (pelo menos assim se identificam no nome de utilizador do Twitter) vários solidários, com nomes como First Born (Primogénito) e até sugestões: "Para a próxima tente "Hunter Gatherer" (Caçador Recoletor)...