Filhos desportistas: Que tipo de pai é?

Pais que gritam muito

Centram a atenção nas coisas negativas e estão sempre a gritar com os atletas e com os árbitros.

Devem aprender a observar as coisas positivas da prática desportiva, fazendo um esforço para ignorar os erros.

Pais que apoiam em excesso

São demasiado exuberantes, prestando um apoio tão intenso que chegam a embaraçar os filhos. Conseguem irritar o treinador, os restantes atletas e mesmo os outros espetadores.

Têm de aprender a ser mais calmos e mais contidos.

Pais treinadores

Passam a vida a tirar notas, a filmar, a analisar o desempenho dos filhos. Revivem todas as competições em que eles participam e apontam aquilo que eles têm de melhorar.

Devem deixar o treino dos filhos para os treinadores.

Pais que gostavam de ter sido atletas

Vivem os seus sonhos através dos filhos e encaram essa prática como se fossem eles os participantes.

Têm de eliminar a ideia de “ganhar a todo o custo” e lembrar-se que não são eles os atletas.

Pais que não ligam nenhuma

Estão tão ocupados com as notícias dos jornais e a falar ao telefone que não prestam atenção ao desempenho dos filhos.

Devem recordar que um pequeno encorajamento ajuda imenso.

Pais 5 estrelas

Centra a sua atenção no esforço do jovem e não no resultado. Respeita e agradece ao treinador, aos árbitros e aos adversários. São apoiantes positivos e têm sempre presente o papel que desempenham quando estão a ver a competição dos filhos.

