É possível contar a história de um ano em números? Vamos tentar

Do valor recorde por um quadro de Da Vinci, à mega transferência de Neymar, passando pelo ‘Processo Marquês’, o défice mais baixo de sempre ou a percentagem do território nacional que esteve em stiuação de seca extrema, estes foram os números que dão uma perspetiva de 2017.

34 143 715,64

euros

Dinheiro que Sócrates terá recebido em luvas segundo a acusação do Ministério Público

3

Surtos que sobressaltaram as autoridades de saúde e a população. Hepatite A, em janeiro, com 505 casos registados; em abril, o sarampo provocou a morte de uma jovem, tendo sido diagnosticados mais nove casos; e, em novembro, a legionella atacou em força no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e provocou seis mortos entre os 56 infetados.

506

mil hectares

Área ardida no País este ano. O equivalente a 44 cidades como Lisboa ou toda a zona do Minho. Valor maior de sempre, superior ao verão negro de 2003.

380 milhões

de euros

Valor pelo qual foi leiloado o quadro de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, que mostra Cristo a segurar um globo de cristal, o que o tornou o mais caro de sempre.

5

Bolas de ouro que Cristiano Ronaldo já tem em casa. A última foi erguida em plena Torre Eiffel este mês.

2

%

O défice mais baixo de sempre em democracia foi confirmado pelo Instituto Nacional de Estatística em abril (corresponde ao ano de 2016). Depois disto, saímos dos Procedimentos por Défice Excessivo impostos por Bruxelas.

97

%

Do País esteve em seca extrema, em novembro. O valor mais alto alguma vez registado no nosso território. Um vai e vem de camiões cisterna foi a solução encontrada para “encher” a barragem de Fagilde, que serve o distrito de Viseu.

13

Pessoas que morreram, na Madeira, na sequência da queda de uma árvore, quando aguardavam o início de uma procissão.

17

Agentes da esquadra da Amadora foram acusados dos crimes (no interior da esquadra) de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra seis jovens da Cova da Moura.

336

euros

Dinheiro que traficantes de humanos pagaram por homens e mulheres (migrantes africanos) em leilões, na Líbia, para trabalharem como escravos em campos agrícolas.

400 mil

anos

Idade do fóssil humano mais antigo encontrado em Portugal. O crânio foi descoberto na gruta da Aroeira, no concelho de Torres Novas.

2,42 mil milhões

de euros

Multa aplicada pela Comissão Europeia ao Google por abuso de posição no mercado dos motores de busca

