Do que andámos a falar este ano?

AS PALAVRAS

Almaraz

A construção de um armazém nuclear na central nuclear espanhola – a mais próxima de Portugal e que usa as águas do Tejo para refrigeração – pôs a diplomacia a tratar o assunto com luvas de pelica. As manifestações não tardaram. Portugal fez queixa à Comissão Europeia, mas acabou por chegar a acordo com Espanha

Incêndios

Portugal ardeu. Muito. Mais do que nunca. O triste recorde de área ardida, a mais alta da Europa, tornou-se ainda mais trágico para as mais de 100 pessoas que morreram, para as suas famílias e para os que ficaram sem nada



SIRESP

O Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, uma parceria público-privada sob alçada do Ministério da Administração Interna, foi apontado como um dos grandes responsáveis pelas falhas de socorro às populações em risco durante os incêndios

Obras

Em ano de autárquicas há sempre muito trabalho para lavar a cara das localidades. Buraco aqui e buraco ali, os lisboetas foram dos que mais sofreram, com a cidade de pantanas durante vários meses



Tetra

O Benfica conquistou o campeonato pela quarta vez seguida, feito inédito no clube, e a festa foi, claro, no Marquês de Pombal, em Lisboa



Altice

Esteve nas bocas do povo todo o ano e parece afincada em continuar. Dos incêndios aos despedimentos de numerosos trabalhadores, passando pela assinatura de compra da Media Capital (dona da TVI) – ainda não concretizada



Imposto da batata frita

O Governo queria taxar adicionalmente os produtos com elevado teor de sal a partir do próximo ano. O PSD e o CDS votaram contra e um dos parceiros da geringonça, o PCP, desalinhou-se e absteve-se no sufrágio parlamentar

Descongelamento

É verdade que o Planeta está a aquecer, mas o que aqui se fala é da carreira dos professores. Na 25ª hora lá houve acordo entre Governo e os sindicatos, mas a fatura só chegará lá para 2019



#MeToo

A hashtag do twitter, criada logo depois das denuncias de assédio sexual do produtor americano Harvey Weinstein, tornou-se um confessionário público para muitas mulheres e homens denunciarem os seus casos.



Downburst

Os incêndios também nos trouxeram palavras menos usuais. Este fenómeno, que aconteceu em Pedrógão Grande, é um vento de grande intensidade, que se desenrola junto ao solo, e que sopra em todas as direções



Feminismo

A luta pelos direitos das mulheres e a caixa de Pandora do assédio sexual aberta em Hollywood puseram o feminismo em destaque. Logo em janeiro, uma marcha de mulheres contra Donald Trump, em várias cidades americanas, deu o sinal de partida



Papers

Continuam na ordem do dia e são sufixo para fugas aos impostos e negociatas que passam por paraísos fiscais. Depois dos Panama Papers, que ainda fazem mossa em muitos lados, apareceram os Paradise Papers (também do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação). Desta vez, a fuga de informação diz respeito a um escritório de advogadas nas Bermudas

Catalunha

Um referendo confuso, com boletins e mesas de votos confiscados pela polícia, transformou esta zona de Espanha numa batalha campal. Vários dirigentes locais foram presos e o presidente da Generalitat “escondeu-se” em Bruxelas. A independência segue dentro de momentos. Ou não





Negociação

Longe de estar finalizada ou sequer se vai mesmo avante, o acordo sobre o Brexit está a ser uma valente enxaqueca para os ingleses e para a UE. Já se avançou uma data para a saída, março de 2019, e uma quantidade de dinheiro que varia entre os €30 mil e os €40 mil milhões, mas a verdade é que o lobby para novo referendo está a ganhar força

AS FRASES

“Alguns hoje fingem falar em nome do povo, mas são apenas ventríloquos”

Emmanuel Macron, presidente francês, sobre Marine Le Pen



“Quando viro à direita em Portugal, a direita não nota”

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, a mandar recados à oposição





“Não há na União Europeia uma única alma a falar da hipótese de Mário Centeno para presidir ao Eurogrupo”

Marques Mendes, comentador da SIC, quando, em maio, se falava na possibilidade do ministro das Finanças suceder ao holandês Jeroen Dijsselbloem



“É uma perda para as populações, que não demorarão a perceber quanto errada foi a sua opção”

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, depois de perder algumas câmaras emblemáticas nas autárquicas



“Não sei se alguém entrou em Tancos. No limite, pode não ter havido furto”

José Azeredo Lopes, ministro da Defesa





“Não teremos outra escolha senão destruir completamente a Coreia do Norte”

Donald Trump, Presidente dos EUA, numa altura em que a escalada de violência verbal pode desencadear um conflito militar

“A casa estava tão imunda que bastou João Lourenço passar o espanador para nos começarmos a sentir um pouco melhor”

Luaty Beirão, músico e ativista angolano, a propósito das primeiras medidas do novo Presidente que afastaram do poder alguns elementos da família dos Santos

“O PS não precisa da direita, nunca mais, para governar”

Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares