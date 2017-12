Guia para fazer uma viagem de Natal sem stress

A época festiva é uma altura de alegria e paz, mas essa mesma paz pode desaparecer rapidamente quando pensamos na viagem que ainda temos de fazer para chegar ao local escolhido para passar o Natal. Os problemas aumentam ainda mais quando a viagem inclui crianças. Mas não desanime porque existem dicas para tornar a deslocação mais tranquila.

Um estudo comissionado pela Accident Advice Helpline, uma linha fundada no ano de 2000 com o objetivo de proporcionar ajuda na justiça a vítimas de acidentes, recolheu respostas de 2 mil progenitores para criar um guia de dicas para tornar a viagem de Natal menos stressante.

David Carter da Accident Advice Helpline diz que "estar stressado durante uma viagem pode afetar a atenção e o estilo de condução o que em última instância é capaz de causar um acidente de viação. Nós lidamos com as consequências dos acidentes e sabemos como estes podem mudar a vida das vítimas e dos entes queridos". Durante os meses de inverno é ainda mais importante manter-se alerta e focado na estrada visto que as condições adversas tornam a condução inevitavelmente mais desafiadora", acrescenta David.

A dica mais dada pelos participantes é de contar sempre com tempo extra para a viagem, portanto não saia em cima da hora. Dedicar algum tempo à preparação da viagem minimiza o stress nas estradas e pode evitar acidentes. Verificar as condições do trânsito antes de sair de casa pode também ser uma boa ideia, ao menos assim já sabe com o que pode contar na estrada ou até mudar o percurso que tinha planeado caso haja alguma perturbação mais grave ou duradoura.

No número três do guia está diretamente ligado ao estômago. Leve sandes, snacks e bebidas consigo e assim evita paragens e gastos desnecessários já para não falar que impede algumas birras dos miúdos. Lembre-se também de levar o telemóvel totalmente carregado para facilitar contactos e para usar o GPS, além do mais o stress de um telemóvel sem bateria é algo que não precisa na sua viagem. Caso tenha um sistema de navegação é aconselhável que o leve também carregado para que a bateria dure durante toda a viagem.

Não deixe as malas para a última da hora, coloque tudo o que precisa no carro na noite anterior e assim vai ter mais tempo para preparar as crianças e a viagem. A sexta dica é limpar os vidros e espelhos antes de iniciar a condução. O inverno pode trazer chuva e neve e vidros limpos são uma boa arma para combater acidentes de viação. Deve também abastecer o seu carro no dia antes para evitar o stress de ir a uma bomba de gasolina momentos antes do inicio da viagem.

Faça uma pausa de 15 minutos a cada duas horas de viagem. Conduzir pode ser bastante cansativo e chega mesmo a causar sonolência. Para evitar problemas, pare o carro e descanse cerca de 15 minutos. É bom para si e permite às crianças apanhar ar visto que após duas horas de viagem os mais pequenos começam a ficar saturados.

Para tornar a viagem mais leve e divertida faça uma compilação de músicas para o acompanhar. Já que estamos numa época festiva pode até incluir músicas de Natal para entreter os miúdos e criar um ambiente mais natalício. Mas o melhor mesmo para manter as crianças ocupadas é levar brinquedos e jogos no carro, assim elas ficam entretidas e a viagem corre melhor. Para acompanhar o espírito pode ainda pesquisar, antes da viagem, por jogos de Natal para fazer com as crianças durante a deslocação. E como os mais novos são inquietos e ficam cansados de estar dentro do carro durante muito tempo, leve um leitor de DVD portátil com filmes para que eles possam ver.

18% dos participantes considera que um ponto importante para que a viagem corra bem é levar equipamento de emergência como por exemplo lanternas e pneus suplentes para o carro, assim vai estar mais preparado caso aconteça algum problema. Além disso, antes da viagem deve garantir que o veículo está em condições para fazer a viagem. Verifique o estado dos pneus e o nível de ar dos mesmos, assim como os níveis de água e óleo para evitar percalços na estrada.

A dica número 11 é levar cobertores e almofadas no carro para que os restantes passageiros possam dormir caso sintam necessidade disso, principalmente se viajar com crianças. Tenha dinheiro perto de si para pagar portagens e estacionamentos e assim evitar o stress de procurar a carteira.

Um sexto dos condutores considera que uma das coisas mais importantes nas viagens perto do Natal é manter a calma na estrada e uma atitude positiva em relação aos outros condutores por isso evita despiques e seja compreensivo com as pessoas na estrada. Comece a viagem um estado de espírito positivo e livre de preocupação.

Quase metade dos participantes do estudo admitiu ter culpa do que costuma correr mal nas viagens de Natal e, talvez por isso, um quarto dos inquiridos revelou não gostar de fazer estas viagens. Apenas dois terços dos condutores reconhecem que vão fazer um esforço para organizar melhor a viagem este ano e torná-la mais agradável.