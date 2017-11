Caso Maddie McCann: Criminologista espanhol diz que identificou mulher procurada pela Scotland Yard

Luisa Todorov, 58 anos, e o marido trabalhavam no Ocean Club há 10 anos, quando a menina britânica Madeleine McCann desapareceu do apartamento onde dormia, com os irmãos, na ausência dos pais. Segundo a informação avançada pelo The Mirror no seu site, o criminologista espanhol Heriberto Gonzalez acredita que a empregada de mesa é a "mulher de roxo" procurada pela Scotland Yard, na sequência do relato de uma testemunha.

O casal búlgaro chegou a ser interrogado em 2007, dias depois do desaparecimento da criança, então com três anos, mas negou, na altura qualquer conhecimento sobre o caso.

Gonzalez, que investiga o caso Maddie desde o início, acredita que os Todorovs regressaram à Bulgária depois de uma onda de despedimentos no Ocean Club.

Até agora, os detetives encarregues do caso investigaram um total de 60 "pessoas de interesse" e recolheram mais de 1300 depoimentos. Avistamentos de Maddie já houve quase 9 mil...