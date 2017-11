Astronauta mostra como é uma estrela cadente vista do espaço

E sim, é tão incrível como parece

O italiano Paolo Nespoli é um dos astronautas atualmente a bordo da Estação Espacial Internacional e, no passado dia 5, conseguiu "apanhar" um vídeo um meteoro a cair em direção à Terra.

O avistamento do objeto incandescente faz parte de um vídeo mais longo captado enquanto a Estação Espacial Internacional passava sobre o Oceano Atlântico em direção ao Cazaquistão.

Neste time-lapse, a "bola de fogo" é vísivel no tempo 00:07 e 00:08 no canto superior da imagem.

Na descrição do vídeo, a EEI acrescenta que este meteoro movia-se bem mais rapidamente do que o normal, com uma velocidade estimada de 40 Km/ segundo (o "normal" é de 20 km/s).

As estrelas cadentes não são, na realidade, estrelas, mas objetos, que se tornam incandescentes ao contacto com a atmosfera da Terra, provocando o rasto luminoso tão popular.