Este robô humanóide já faz mortais à retaguarda

Não consta que vá tentar a sorte nos Jogos Olímpicos, é apenas mais uma demonstração do avanço das máquinas, neste caso ao nível da mobilidade. A coordenação do robô Atlas, conjugada com a sua capacidade de salto, resulta em algo nunca visto, como se pode constatar no vídeo de apresentação da Boston Dynamics, que o pretende usar em missões de alto risco ou resgate