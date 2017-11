Fumar cigarros eletrónicos durante a gravidez pode causar malformações faciais graves no bebé

A exposição, durante a gravidez, ao fumo de cigarros eletrónicos pode levar a danos nas células capazes de dar origem a malformações faciais no rosto e cabeça dos bebés, que vão desde fendas palatinas a um desenvolvimento assimétrico das estruturas faciais.

A esta conclusão chegou um grupo de investigadores da Univeridade de Virginia Commonwealth, que quis avaliar o impacto de "vapear" na gravidez, uma vez que ainda há poucos estudos sobre os efeitos do vapor dos cigarros eletrónicos em geral.

Liderada por Amanda Dickinson, a equipa de cientistas concluiu ainda que o mais perigoso é a mistura de líquidos para criar novos sabores - quanto mais sabores num líquido, mais dramáticas as consequências. Na experiência com sapos, a maioria dos aromatizantes revelou ter efeitos discretos, como "caras" ligeiramente mais pequenas que o normal. Mas um sabor em particular, que não foi revelado no estudo, mostrou-se responsável por malformações graves: todos os sapos expostos a esse vapor apresentavam fendas palatinas acentuadas.

Os cientistas acreditam que estas conclusões têm correspondência direta em humanos.

Os cigarros eletrónicos usam um mecanismo que aquece os líquidos e os converte em vapor. Estes líquidos, entre outros químicos, contêm nicotina, propileno, glicol, glicerina vegetal e aromatizantes.