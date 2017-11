Como ver a atmosfera? Assim, mostra a NASA

Como se pode ver a amosfera? De acordo com a NASA, basta olhar para o vento. Não nós, a olho nu, mas os seus investigadores, que combinam dados de satélite com os seus conhecimentos de física e meteorologia para seguir as mínusculas partículas de poeira, fumo e sal marinho que o vento transporta pelo mundo.

A animação agora divulgada mostra as correntes atmosférias no planeta entre 31 de julho e 1 de novembro deste ano, deixando perceber as enormes distâncias que estas partículas podem percorrer: O fumo dos incêndios no Noroeste do Pacífico, por exemplo, atravessou todo o território dos Estados Unidos antes de chegar à Europa; Furacões que se formaram na costa ocidental de África viajaram pelo Atlântico e atingiram os EUA; poeira do deserto africano do Sahara chegou ao Golfo do México.

A NASA explica que a "investigação de hoje melhora a capacidade de previsão meteorológica do próximo ano" e dá o exemplo das partículas de sal do mar, a azul na animação, que são apanhadas pelos ventos oceânicos e permitem acompanhar a formação de tempestades tropicais e fucarões.