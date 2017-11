Câmara de vídeo é engolida por lava e resiste para "contar" num vídeo hipnotizante

Mil graus centígrados. Foi esta a temperatura a que uma câmara resistiu depois de ser deixada numa fenda que lentamente se encheu de lava, permitindo ao dono recuperar o cartão com estas imagens únicas

Erik Storm, o proprietário e principal guia do grupo turístico Kilauea EcoGuides, que opera no parque nacional de vulcões do Havai, deixou a sua GoPro estrategicamente colocada para filmar a aproximação de um rio de lava, durante uma excursão, em agosto do ano passado. Mas enquanto dava uma explicação ao grupo, a lava engoliu a câmara.

O guia acabaria por conseguir retirar o aparelho com um martelo especial, mas sem grande esperança de conseguir recuperar alguma coisa, como conta agora ao site PetaPixel, que partilhou o vídeo no YouTube.

Já em casa, Erik Storm conseguiu partir a rocha de lava que envolvia a câmara e, para seu grande espanto, percebeu que a luz do Wi-Fi ainda piscava. De surpresa em surpresa, descobriu que a filmagem gravada no cartão SD estava intacta. A GoPro também ainda funcionava, "embora não tão bem como antes".