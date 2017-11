As pessoas com mais estudos chumbam mais vezes no exame de condução

As pessoas com um maior grau académico tendem a chumbar mais vezes o exame de condução do que aqueles com um nível de escolaridade mais baixo, relata um estudo da seguradora inglesa PrivilegeDriveXpert, avançado pelo The Independent.

Para chegar a esta conclusão, a seguradora reuniu uma amostra de 1.564 pessoas encartadas e concluiu que 59% daqueles com baixas habilitações literárias passou no teste prático à primeira. Em comparação, é de 51% a percentagem dos indivíduos com o 12º ano que conseguiu o mesmo feito.

Mas a queda no sucesso não ficou por aqui. Apenas 48% dos licenciados conseguiu passar no exame à primeira, e os pós-graduados obtiveram uma taxa de aprovação ainda menor, na casa dos 47%.

O estudo observou que até mesmo a área de estudos pode influenciar o resultado: os formados em artes (que tenham pelo menos o 12º ano) precisaram de menos tentativas para passar no exame – uma média de 1,9 tentativas - do que quem estudou ciências ou matemática - que precisou de 2,3 tentativas, em média, para passar.

A seguradora conseguiu ainda concluir que menos de quatro em cada dez empresários (39%) consegue passar o exame de condução à primeira. As pessoas com cargos de negócios têm três vezes mais probabilidade de chumbar o teste de condução quatro ou mais vezes (22%) do que aqueles com num nível hierárquico mais baixo (7%).

A Privilege DriveXpert relata que "chumbar um teste de condução pela primeira vez pode ser interpretado pelo novo condutor como um grande revés. Mas o nosso estudo mostrou uma ligação entre as qualificações e cargo profissional e o número de vezes que uma pessoa demora a passar o teste prático de condução", conta a seguradora. "Aqueles sem qualificações tendem a passar à primeira".

"Aqueles que não têm habilitações académicas formais podem desempenhar papéis que dependem mais de habilidades processuais, como a coordenação olho-mão ou motora - portanto, podem estar mais adaptados a atividades como passar num exame de condução", explica Lee Hadlington, professor de psicologia na De Montfort University.

"Passar no exame de condução à primeira não é determinante da capacidade de condução, uma vez que muitas das habilitações que precisamos para ser bons condutores são adquiridas ao longo dos anos, à medida que a nossa experiência na estrada evolui", acrescenta a diretora da seguradora, Charlotte Fielding.