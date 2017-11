Momento em que tubarões gigantes atacam submarino ao serviço da BBC captado em vídeo

A equipa da cadeia britânica procurava uma carcaça de baleia a 750 metros de profundidade no Oceano Atlântico, no âmbito das filmagens do documentário Blue Planet II, quando foi surpreendida por um grupo de tubarões.

Segundo a BBC, os enormes predadores acharam que o submarino entrava na sua competição por alimento - a carcaça de baleia - e investiram contra o aparelho com bastante agressividade.

O momento filmado e mostra a surpresa e a apreensão dos profissionais.