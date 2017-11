O espaço tem "sons assustadores" e a NASA criou uma playlist com eles. Para ouvir aqui

O Halloween já lá vai, mas não é tarde para ouvir os sons que faz o "plasma interestelar" ou um "coro de ondas rádio na atmosfera da Terra"

A agência espacial norte-americana compilou uma série de sons com que se propunha fazer pele de galinha aos ouvintes, por alturas do Halloween. A playlist, a que a NASA chamou "Sons Assustadores do Sistema Solar", inclui "planetas a uivar" e "hélio sibilante".

Algumas naves que andam pelo cosmos "a captar imagens das maravilhas celestiais" dispõem de instrumentos capazes de captar emissões de rádio. "Quando os cientistas as convertem em ondas sonoros, os resultados são misteriosos", descreve a NASA.