Está aí o "Nutellagate". Fãs indignados com mudança de receita protestam nas redes sociais

A legião de fãs da Nutella não gostou da recente alteração no creme de barra com sabor a chocolate e avelãs, que o deixou com uma cor mais clara e mais açúcar (de 55,9 para 56,3 por cento) e leite em pó magro (de 7,5 to 8.7 também.

Para o Centro de Proteção do Consumidor de Hamburgo, que denunciou a alteração, a intenção da Ferrero, proprietária da marca, é clara: poupar no cacau para diminuir os custos. No Facebook, o organismo acusa a empresa de falta de transparência.

A Ferrero já reagiu em comunicado e confirma as alterações, mas garante que é normal as marcas fazerem pequenos ajustes.

Numa sociedade cada vez mais alerta para os perigos do açúcar e os sucessivos alertas para a necessidade urgente de diminuir o seu consumo, a alteração não caiu bem e no Twitter já circula a hashtag #NutellaGate.

Seguem-se alguns exemplos: