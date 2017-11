Legionella: Duas pessoas morreram e são já 29 os casos confirmados

O surto de infeção com a bactéria 'legionella' no hospital São Francisco Xavier provocou dois mortos, uma mulher de 77 anos e um homem de 70 anos, anunciou esta segunda feira a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, que explicou ainda que a senhora estava internada no Hospital de Santa Maria, e o homem estava a receber tratamento num hospital privado.

A origem do surto foi identificada na rede de água do hospital, que já foi submetida a intervenções - choque térmico e choque químico - para eliminar a bactéria 'Legionella pneumophila', que provoca uma infeção respiratória conhecida como Doença do Legionário.