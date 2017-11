Número de casos de Legionella no S. Francisco Xavier sobe para 24

O número de casos de doença dos legionários detetados no Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa, desde o dia 31 de outubro, subiu para 24, que foram "confirmados laboratorialmente", informou hoje o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Foram diagnosticados, desde o passado dia 31 de outubro, no Hospital de São Francisco Xavier, integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 24 casos de doença dos legionários, confirmados laboratorialmente", indica o SNS numa nota publicada no seu 'site'.

O último balanço de sábado dava conta de 19 doentes.

Do total, “23 doentes passaram pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental”, enquanto “um outro caso com ligação epidemiológica ao Hospital de São Francisco Xavier foi diagnosticado numa unidade de saúde privada”, precisa o SNS, indicando que nove destes casos foram “diagnosticados na passada sexta-feira”.

Apenas um dos afetados já teve alta “e os restantes mantêm-se internados, dos quais dois em unidade de cuidados intensivos, três na urgência e 17 em enfermaria”, adianta o SNS.

“Situações controladas e estabilizadas”

Ao início da tarde o secretário de Estado da Saúde confirmava o balanço de 24 doentes infetados com a Doença dos Legionários, sendo que do ponto de vista clínico “as situações estão controladas e estabilizadas”. Os dois doentes que se encontram nos cuidados intensivos estão, também eles, estáveis. Apesar de o número de infectados ser “significativo”, Manuel Delgado mostrou-se confiante nas equipas médicas. “Não há razões para preocupação.”

É previsível que o número de infectados aumente “ligeiramente”, tendo em conta o período de incubação da doença, que pode durar até 10 dias. Ainda durante o dia de hoje será feita uma análise para ver se as medidas até então tomadas tiveram resultados preventivos.