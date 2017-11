Confirmados 19 casos de legionella no São Francisco Xavier mas Diretora Geral de Saúde diz que "nada falhou"

O número de casos de doença dos legionários detetados no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 19, com três infetados nos cuidados intensivos, indica um boletim epidemiológico atualizado da Direção-geral de Saúde.

De acordo com o boletim, os 19 casos incluem 12 pessoas com idades entre os 70 e os 89 anos, quatro pessoas dos 50 aos 69, duas pessoas com mais de 90 anos e uma pessoa com 44 anos, funcionário do próprio hospital São Francisco Xavier.

Em conferência de imprensa às 18:00 de hoje, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, tinha dado conta de 18 casos detetados no São Francisco Xavier desde o dia 31 de outubro.

Graça Freitas admitiu, no entanto, que este número poderia aumentar, tendo em conta o período de incubação de dez dias da doença e o facto de as medidas de contenção terem sido tomadas depois de conhecidos os primeiros casos.

"Podem [aumentar] por uma razão muito simples. O período de incubação - em que a pessoa teve contacto com o micro-organismo, o vírus ou uma bactéria, mas que ainda não tem sintomas - no caso da doença dos legionários pode ir até 10 dias. Não é frequente, mas pode acontecer. As medidas que foram tomadas farão efeito daqui para a frente, mas obviamente que não atuam retrospetivamente", disse Graça Freitas.

A DGS sublinha que "a doença se transmite através da inalação de aerossóis contaminados com a bactéria e não através da ingestão de água. A infeção, apesar de poder ser grave, tem tratamento efetivo".

Marcelo visitou o hospital

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se esta noite ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, "para se informar sobre os casos de 'legionella' surgidos nos últimos dias", indica Belém.

De acordo com uma nota publicada na página Internet da Presidência da República, a visita de Marcelo à unidade hospitalar deu-se após contacto com o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

"Recebido pela Diretora-geral de Saúde e pelos principais dirigentes daquele estabelecimento hospitalar, foi exposto ao Presidente da República todo o trabalho desenvolvido no acompanhamento dos pacientes, a dedicação e competência dos profissionais envolvidos para enfrentar os referidos casos", é referido na nota.

"Nada falhou"

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, afirmou hoje que "nada falhou" na prevenção e nas medidas de controlo da infeção com a bactéria "Legionella".

"Não falhou nada. (...) Há um equilíbrio entre o que conseguimos fazer para contrariar a Natureza e a própria Natureza", disse hoje a responsável em conferência de imprensa, em Lisboa, acrescentando que "nem sempre as melhores medidas conseguem contrariar esta dinâmica das bactérias".

Graça Freitas explicou que o Hospital São Francisco Xavier "tem um programa de vigilância rigoroso" para controlar bactérias na rede de água", mas que "mesmo assim elas conseguiram encontrar condições para se desenvolver".

Mas sublinhou que foi feito "tudo o que é importante": "primeiro, tratar os doentes, detetar a situação, perceber se há um surto, tomar medidas corretivas e quebrar a cadeia de transmissão".

A presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), Rita Pérez, especificou que o São Francisco Xavier faz análises regulares aos pontos críticos para este tipo de bactérias e que as mais recentes, de outubro, deram negativo.

"O Hospital tem o seu plano de prevenção para estes eventuais casos. São feitas análises: umas de 15 em 15 dias, outras de mês a mês e outras de três em três meses. Todas elas no mesmo sentido. Nos pontos mais críticos são feitas de 15 em 15 dias, que são as tais torres de refrigeração. (...) Nas análises aos pontos mais críticos, as últimas são de outubro, e deram negativo", disse Rita Pérez.

Nos últimos dois anos, acrescentou a responsável do CHLO, o São Francisco Xavier teve 27 casos de "legionella", ainda que se tenha tratado de casos isolados, de pessoas que foram internadas de outros locais já com a doença.

Rita Pérez explicou ainda o porquê de a Direção-Geral de Saúde não ter dado mais cedo o aviso de "legionella" no São Francisco Xavier.

"O primeiro caso foi a 31 de outubro e foi imediatamente notificado (...). Só ontem [sexta-feira] apareceram outros dois casos. Só ontem é que poderíamos ter uma perceção que estávamos com casos a mais e notificamos a Direção-Geral de Saúde", disse a responsável do CHLO.

Já com o registo de três casos no hospital, as autoridades de saúde realizaram "uma investigação epidemiológica com duas linhas distintas", completou Graça Freitas.

"Uma das linhas é clínica, baseada nos doentes, e outra é uma investigação ambiental. A dos doentes apontou para que um foco possa estar aqui [no São Francisco Xavier]", afirmou a diretora-geral de Saúde, acrescentando que havia relação entre os infetados, um deles funcionário da própria unidade.

Com base nessa pista, a equipa que investigou a vertente da água conduziu análises na rede do hospital, enviou-as para o Instituto Ricardo Jorge, e estas apresentaram 'legionella'.

"Este é um dado ainda preliminar, requer cultura, e dentro de duas semanas teremos os resultados dessas culturas. Mas sim, existe um possível foco na água deste hospital. Pelas análises feitas na noite passada, a pista apontou para aqui", explicou.

A rede de água do São Francisco Xavier vai, assim, ser submetida a um choque térmico - a altas temperaturas - ou um choque químico - com injeções de cloro - para matar as bactérias.