PSP investiga agressões brutais de seguranças da discoteca Urban

Um vídeo, posto a circular na Internet esta quinta-feira, terá sido gravado na madrugada da última quarta-feira, depois da festa de Halloween. A violência das imagens é chocante. O caso está a cargo da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa

Aconteceu na madrugada desta terça-feira, 31, para quarta, 1, e as imagens são brutais. Vários seguranças da discoteca Urban Beach, na avenida 24 de Julho, em Lisboa, à beira Tejo, agridem violentamente dois jovens, a murros e pontapés, com as vítimas sem esboçar qualquer reação.

A PSP de Lisboa informou a VISÃO de que o caso está a ser averiguado pela sua Divisão de Investigação Criminal, escusando-se, por agora, a adiantar mais pormenores.

ATENÇÃO! O vídeo mostra imagens chocantes