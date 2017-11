Acusações de assédio sucedem-se em Hollywood: Chegou a vez de Dustin Hoffman

Em 1985, Anna Graham Hunter tinha 17 anos e trabalhava como assistente de produção durante as gravações do filme "A Morte do Caixeiro Viajante". É a essa altura que remontam as acusações que agora faz a Dustin Hoffman.

O ator, de 80 anos, é acusado de lhe falar abertamente sobre sexo e de a ter "apalpado" em várias ocasiões, apesar de, alegadamente, a então adolescente lhe bater na mão e lhe chamar "um velho porco".

Num artigo publicado no Hollywood Reporter, Anna Graham Hunter escreve que "aos 49 anos", percebe que "o que Dustin Hoffman fez se encaixa num padrão mais alargado do que as mulheres vivem em Hollywood e em todo o lado". "Ele era um predador, eu era uma criança e isto foi assédio sexual."

Numa declaração à mesma publicação, o ator diz ter "o maior respeito pelas mulheres" e sentir-se terrível por poder ter feito alguma coisa que deixou a ex-assistente numa "situação desconfortável". "Lamento. Não reflete o que sou", conclui.

Desde que começou o escândalo de abuso sexual envolvendo o produtor Harvey Weistein, têm-se sucedido as acusações a figuras mais ou menos destacadas de Hollywood, incluindo James Toback e Kevin Spacey.