Ator acusa o "horrorizado" Kevin Spacey de o seduzir aos 14 anos

Segundo Anthony Rapp, Kevin Spacey convidou-o para uma festa no seu apartamento em Manhattan quando tinha apenas 14 anos e ambos entravam em diferentes espetáculos na Broadway. Ao Buzz Feed, Rapp contou que acabaria por se aborrecer da festa e optar por ver televisão no quarto de Spacey, então com 26 anos. Sem se aperceber que já era o único em casa, o adolescente viu o anfitrião à porta do quarto, insinuante. "A minha impressão quando entrou no quarto foi de que estava bêbado", recorda. De acordo com Rapp, Spacey chegou deitar-se em cima dele e a fazer "um avanço sexual".

Agora com 46 anos, Rapp diz que à medida que envelhece se sente com "mais sorte por não ter acontecido nada pior".

Horas depois da publicação da história, o ator reagiu no Twitter, dizendo-se "mais do que horrorizado". "Sinceramente, não me lembro desse encontro, que teria sido há mais de 30 anos. Mas se eu me comportei com ele diz, devo-lhe as minhas mais sinceras desculpas pelo que teria sido um comportamento bêbado profudamente inapropriado", escreve a estrela de House of Cards.

No tweet, Spacey aproveita para esclarecer "outras coisas sobre a sua vida" e diz que ao longo dos tempos teve relações com homens e mulheres, mas que agora optou "por viver como um homem homossexual".

Sem fazer referência à publicação de Kevin Spacey, Anthony Rapp twittou depois que decidiu tornar pública a sua história na esperança de "fazer a diferença" como sente que fizeram "os muitos homens e mulheres de coragem que têm falado".