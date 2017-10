Este pode ter sido o primeiro "visitante" de outro sistema solar

Pode ser um asteroide, mas também pode ser um cometa. Os astrónomos ainda não perceberam bem que objeto passou pelo nosso sistema de solar mas estão convencidos de que veio de fora. Se assim for, será o primeiro "objeto interestrelar" alguma vez detetado e confirmado

NASA

Para já, o objeto misterioso é designado como A/2017 U1, mas a situação é tão inédita que nem há regras para a atribuição de um nome a um "visitante" de outro sistema solar. Em comunicado, a NASA esclarece que o objeto tem menos de 400 metros de diâmetro e desloca-se "notavalmente depressa". Escusado será dizer que os astrónomos de todo o mundo estão a tratar de apontar os telescópios a este objeto que a agência espacial norte-americana descrevre como "notável".

O A/2017 U1 foi descoberto a 19 de outubro pelo telescópio Pan-STARRS 1 da Universidade do Havai. O investigador Rob Weryk foi o primeiro a identificá-lo e a perceber, depois de procurar nos arquivos de imagens do Pan-STARRS 1, que o objeto já tinha sido captado na noite anterior. E rapidamente percebeu também que este era um objeto incomum. "O seu movimento não podia ser explicado com nem com órbita de um asteroide normal do sistema solar nem com a de um cometa", afirma.

O espanto é partilhado pelo astrónomos da NASA. "Anda extremamente depressa (25.5 km/segundo) e com uma trajetória que podemos dizer com confiança que este objeto está a caminho de deixar o nosso sistema solar e não vai voltar", acredita Davide Farnocchia, do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS), da agência.

A 2 de setembro, o A/2017 U1 passou dentro da órbita de Mercúrio e fez a sua maior aproximação ao sol a 9 de setembro. Impulsionado pela gravidade do Sol, inverteu a trajetória e passou por baixo da órbita da terra no dia 14 de outubro, a cerca de 24 milhões de quilómetros.

"Há decadas que esperavamos por este dia", afirma o diretor do CNEOS, Paul Chodas, "Até agora tudo indica que é provavelmente um objeto interestrelar, mas precisamos de mais dados para ajudar a confirmá-lo".

Certo é que o por agora A/2017 U1 não se comporta como os objetos "locais". E se se confirmar que vem de outro sistema solar, "será o primeiro objeto interestrelar a ser observado e confirmado pelos astrónomos".