Dança exuberante na pista entreteve passageiros e agora entretém a Internet

Partilhado no Facebook pelo cantor de música country norte-americano Terry McBride, o vídeo que captou a partir da sua janela enquanto esperava pela descolagem do avião tornou-se rapidamente viral

"Filmei isto a caminho de casa, em Nashville, na última sexta-feira de manhã e agora já teve mais de 6 milhões de visualizações", espantava-se Terry McBride, na terça-feira. Entretanto, mais um milhão já assistiu à atuação improvisada do "bailarino da pista".

O vídeo foi captado enquanto um avião da Southwest aguadava na pista para levantar voo do aeroporto internacional de Greater Rochester, em Nova Iorque, rumo a Nashville.

Segundo a ABC News, Kyran Ashford, o "bailarino da pista", diz que o seu objetivo é providenciar, nem que seja a apenas um passageiro, "30 segundos de vibrações positivas". Mas se Ashford é agora certamente o funcionário mais famoso do aeroporto, a sua estreia no estrelato online não foi agora - tem um canal no YouTube onde é possível encontrar alguns vídeos que mostram o seu à-vontade na dança.