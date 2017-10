Site belga com conteúdo sexual explícito recomendado a miúdos da primária

Criado pela organização Sensoa, o site “Alles over seks” (tudo sobre sexo) consta da lista de páginas recomendadas às crianças do primeiro ciclo da região belga da Flandres. Os professores estão apreensivos e os pais também. É que além da informação sobre planeamento familiar, o site contém uma série de dicas sobre sexo, tudo em linguagem muito explícita e com imagens muito explícitas também.

Segundo notícias veiculadas pelos meios de comunicação belgas, apesar de ser inicialmente destinado a adolescentes, as escolas belgas estão a recomendar o site a crianças que chegam a ter apenas sete anos.

A preocupação dos pais encontra eco nos professores, com alguns docentes a lamentarem que a informação disponível se centre demasiado nos aspetos "técnicos" do sexo em vez do lado "emocional".

O ministro da Cultura e Juventude, Sven Gatz, por seu lado, não vê problemas no site. "A realidade é que os jovens são confrontados com sexo (se calhar por vezes mais do que pensámos) ou são simplesmente curiosos", escreveu no Facebook, argumentando que "é melhor dar-lhes o contexto, orientação e informação necessários". "É melhor começar mais cedo do que mais tarde", conclui. Cedo demais?